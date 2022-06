SN Diffusion précise le développement de la marque Seres en France

Constructeur automobile sino-américain encore confidentiel en France, Seres a de grandes ambitions. Afin de donner davantage de puissance cette marque de Dongfeng Soko, SN Diffusion - importateur de Seres et DFSK en France, Andorre et Monaco - « a fait le choix d'une équipe jeune, cumulant une très large expérience des multiples métiers de l'automobile [...] pour l'implanter, la développer et la pérenniser » sur les territoires pré-cités.

Pour l'heure, le centre de marketing et de service européen de Seres et DFSK est basée à Toulouse. Le réseau de vente et d'après-vente « est en cours de nomination » est-il précisé. SN Diffusion prévoit d'ouvrir 70 points de vente dans l'Hexagone d'ici la fin de l'année : « des concessions ou des agents pour les marques du groupe Dongfeng : Seres et DFSK ».

Cinq nominations clés

Afin de piloter le déploiement de ces nouvelles marques sur le marché français, SN Diffusion a également procédé à une vague de nominations. Ainsi, Alexis Bodin est désormais Directeur général de Seres France. Ce diplômé de Kedge Business School a débuté sa carrière chez Ford France avant de rejoindre l'univers de la distribution automobile chez Ford, Jaguar et Land Rover puis d'évoluer chez le loueur Sixt et enfin chez BCAuto Enchères.

Le poste de directeur commercial revient à Frédéric Robert. Titulaire d'un BTS Action Commerciale, ce dernier a débuté sa carrière dans les secteurs de l'alimentaire, de l’assurance, du télémarketing, puis au sein de « l'Homme Moderne ». Il a rejoint l'univers automobile en 2017 en en participant au lancement de la marque chinoise Chery au Maroc. Enfin, sa carrière s'est poursuivie côté distribution chez Renault, au sein du groupe Fabre, puis Mercedes-Benz avec Étoile-Occitanie et enfin Hyundai dans le Groupe Maurel.

Jérémie Assié devient directeur des relations et transactions internationales. Fort d'un BTC Force de Vente, il a débuté son parcours professionnel au sein du réseau Norauto avant de rejoindre le groupe RCM au sein de la concession Porsche de Bordeaux puis de prendre la direction de la société luxembourgeoise Optimiz Car et de revenir en France en tant que responsable des achats VN/VO du Groupe Maurel jusqu'en 2019 année où il a rejoint SN Diffusion.

La direction marketing et communication a été confiée à Thomas Mesnil. Ce diplômé de l'ESSCA a d'abord évolué dans l'univers des relations presse et publiques chez Volvo France puis Honda France avant de rejoindre les agences MarketingEvents puis Acommauto et enfin Style and Design Group. Dans ses nouvelles fonctions il sera notamment en charge des relations avec la presse.

Enfin, Frédéric Cholley est nommé directeur du développement réseau. Ce dernier a notamment participé, au cours de sa carrière, au lancement de Deawoo Automobiles. Il a par la suite été directeur de sites pour BPM Group et le groupe Bourgoin avant d'intégrer l'univers Seres France.