Sneci crée une coentreprise avec Exact Systems dans le domaine du recyclage des déchets automobiles

Sneci et Exact Systems nouent un partenariat et créent une coentreprise dans le domaine du tri, de la retouche et du recyclage des déchets automobiles.

L'ambition de la coentreprise créée par Sneci en partenariat avec Exact Systems est de s'imposer comme un acteur majeur dans le domaine du tri, de la retouche et du recyclage de déchets automobiles en France. Située à Montbéliard, la jeune société doit également accompagner des acteurs nationaux comme régionaux (constructeurs et équipementiers notamment), mais aussi générer plus de 200 emplois. Avec ce partenariat, Exact Systems France va bénéficier de la position établie de Sneci, partenaire depuis de nombreuses années de Stellantis et de Renault, et de sa connaissance du marché automobile français. « Grâce à l’activité de recyclage des déchets, nous accompagnons nos clients dans leurs objectifs globaux de RSE, un enjeu majeur pour réussir la transition écologique. Chaque année, la France consomme 800 millions de tonnes de matières et près de 350 millions de tonnes de déchets sont produits, dont près de 120 millions de tonnes ne sont pas recyclés. Malgré les progrès déjà accomplis, il est nécessaire d’accélérer les efforts pour tendre vers une économie 100 % circulaire », indique Stanislas Bailly, P-DG de Sneci.

Aujourd’hui, la coentreprise est en mesure de mettre en place et de suivre les tris dans ses entrepôts ou dans les sites de ses clients, et propose également le tri et les retouches simples, les retouches complexes ou encore la mesure et l’analyse de la gestion des déchets.