Société Générale Assurances et Covéa rejoignent le consortium pour développer le Passeport du Véhicule Connecté

Société Générale Assurances et Covéa annoncent qu’ils rejoignent le consortium visant à développer le Passeport du Véhicule Connecté piloté par The Blockchain Group.

« La solution PCC permet au conducteur ou au propriétaire de véhicule connecté de gérer de manière fiable la donnée de son véhicule pour son utilisation du quotidien, son achat, sa revente ou encore sa maintenance. La plateforme créée permettra d'émettre et de gérer un NFT représentant le véhicule et l’ensemble des données qui caractérisent son cycle de vie (données administratives, d’usages, d’entretiens etc.) », exposent les deux groupes.

Cette solution PCC, développée à l’initiative d’IRT SystemX et de The Blockchain Xdev, repose sur la technologie blockchain en toute conformité avec le règlement général sur la protection des données (RGPD).

Un consortium déjà riche de membres de premier plan

Société Générale Assurances et Covéa rejoignent un consortium formé en 2020 et rassemblant déjà Stellantis, Mobivia, la Matmut, Crédit Agricole Pacifica et IMA (Inter Mutuelles Assistance).

« L’intégration de Société Générale Assurances et du groupe Covéa témoigne de la pertinence de notre projet pour l’industrie automobile. L’émergence des NFT et plus récemment du Metaverse confirme nos orientations technologiques et renforce le potentiel d’une représentation digitale du véhicule portée par la plateforme PCC », souligne Charles Kremer, président directeur général de The Blockchain Xdev, au sein de The Blockchain Group, société française cotée en Bourse (EuroNext Growth Paris).