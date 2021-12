Socipar (JPV) compte racheter deux concessions automobiles Toyota

Selon une notification de l’Autorité de la concurrence, le holding Socipar, plus connu sous les noms des groupes Aubéry et JPV, est candidat pour racheter les concessions Toyota de Alpes Sud Auto à Sisteron et Volx (Alpes-de-Haute-Provence).

L’Autorité de la concurrence indique que le groupe antillais Aubéry s’est positionné pour reprendre les concessions Toyota de Sisteron et de la zone d’activité de Volx, à proximité de Manosque (04). Elles appartiennent au groupe Alpes Sud Auto, dirigé par la famille Alphonse depuis 1983.

Distributeur Toyota, Lexus, Kia, BMW, Mini, Honda, ainsi que de BMW Motorrad et Maxxess dans le Var et les Alpes-Maritimes, le groupe JPV, créé en 1986 par Jean-Pierre Vissuzaine et détenu depuis 2007 par le groupe Aubéry, va ainsi prendre position dans un troisième département, à savoir les Alpes-de-Haute-Provence en plus du Var et des Alpes-Maritimes. Laurent Guérin, directeur général de JPV, avait récemment souligné que le groupe comptait se développer en région PACA et étudiait des opportunités de renforcer sa représentation de Toyota.