Socotec s’engage pour la sécurité au travail

Regroupant 10 000 personnes au sein de ses équipes mondiales et disposant d’une flotte de 4 000 véhicules en France – qui parcourt plus de 100 millions de kilomètres par an – le groupe Socotec a décidé de renforcer ses efforts en matière de sécurité routière en entreprise. Pour ce faire, le président de l’entreprise Hervé Montjotin a signé la charte de la sécurité routière avec Marie Gautier-Melleray, déléguée interministérielle à la sécurité routière, le 10 mars dernier. Cet accord vise ainsi le zéro accident de la route – contre 42 accidents en 2019 et 33 en 2021 – par un plan d’actions et de sensibilisation des collaborateurs sur le long terme. Baptisé « Plan Bonne Conduite », celui-ci « sert aussi la cause de la réduction de notre empreinte carbone via l’éco-conduite », assure Hervé Montjotin.

Mobiliser à tous les échelons Pour Marie Gautier-Melleray, la signature des sept engagements pour une route plus sûre par Socotec est primordiale. Pour cause : « Les employeurs ont un rôle déterminant à jouer pour limiter le risque routier qui reste aujourd'hui la première cause d'accidents mortels au travail », rappelle la déléguée interministérielle à la sécurité routière. Dès lors, Sébastien Botin, DRH du groupe, promet des « modules de formation à la sécurité routière [qui] seront réalisés dès l’embauche, puis en phase d’intégration, avec une attention particulière portée aux jeunes conducteurs. » >> À LIRE AUSSI : Préparez les Journées de la sécurité routière au travail 2022 « Des supports d’animation avec des cas concrets » seront aussi réalisés tout au long de l’année et une application « my safety app », « visant à faire des entretiens pédagogiques précis lors d’un incident routier significatif », mise en place. De même, les meilleurs conducteurs seront valorisés tandis que les plans de déplacement seront optimisés pour favoriser les trajets courts et réduire la fatigue au volant. Enfin, « comme chaque année de nombreuses animations sont prévues pendant la semaine de la Prévention routière en mai et lors de notre Safety Week en octobre », certifie Sébastien Botin.