Sofdi lance Sofdicar pour louer les véhicules de remplacement des concessionnaires

Réservée aux concessionnaires automobiles, l’application Sofdicar leur propose d’ouvrir partiellement leur parc en faveur d’automobilistes particuliers ou de collectivités locales à la recherche de véhicules à louer. Les voitures de remplacement n’étant pas utilisées en permanence, notamment le week-end, peuvent aussi être ouvertes à la location. « Cela permet alors de générer un chiffre d’affaires additionnel qui vient minorer le coût du parc », avance comme argument Sofdi, tout en précisant « qu’en dehors des plages réservées à l’activité Sofdicar les véhicules restent disponibles pour les usages classiques ».

Du côté des clients, après avoir téléchargé l’application et créé un compte, ils reçoivent sur smartphone le point GPS pour localiser le véhicule et la clé virtuelle permettant d’ouvrir, de démarrer et verrouiller le véhicule. À bord, un boîtier enregistre toutes les informations (niveau de carburant ou de la batterie, ainsi que le nombre de kilomètres parcourus) et les transmet aux concessionnaires au moment de la restitution de la voiture. Quatre photos du véhicule sont nécessaires pour valider la restitution. L'organisme précise que pendant la durée de la location, l’assurance est comprise.

Du côté des distributeurs, une offre de bienvenue englobe, pendant 6 mois, le coût des boîtiers, leur installation, ainsi que la licence Software. Le prélèvement d’une commission par Sofdicar sera réalisé lors de la location de chaque véhicule. Au terme de cette période d’essai, le professionnel pourra choisir de poursuivre ou non cette offre. La mise en vigueur du service débute le 15 septembre prochain. « C’est aujourd’hui qu’il faut penser l’avenir, et pour nous, comme pour nos partenaires, il se profile dans une nouvelle conception de nos métiers, élargie : celle d’opérateurs de mobilité. L’accueil de nos partenaires est déjà très positif, nous ambitionnons d’ici à un an près de 2 500 véhicules "convertis" à notre solution », souligne Prune Amouroux, CEO de Sofdicar.