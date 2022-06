Sofinco et Renault lancent la carte de crédit Mobilize Visa Card

Sofinco, Mobilize Financial Services et Diac lancent une carte de crédit destinée au grand public, sans obligation d’achat d’un véhicule.

Sofinco, marque commerciale de Crédit Agricole Consumer Finance, lance une nouvelle carte de crédit avec Mobilize Financial Services et Diac. Baptisée Mobilize Visa Card, cette carte est associée à un crédit renouvelable et peut être utilisée en magasin, en ligne et pour des retraits en distributeur automatique. Elle permet de financer au comptant ou à crédit l’installation d’une solution de recharge à domicile fournie par Mobilize Power Solutions. L’une des principales particularités de cette carte de crédit est qu’elle permet de recharger son véhicule électrique sur toutes les bornes partenaires de Mobilize Financial Services, grâce à sa puce à double usage.

Nouvelle offre de crédit renouvelable

Jusqu’à présent, l’offre de crédit renouvelable n’était possible qu’au sein des ateliers après-vente du réseau Renault, afin de permettre aux clients de régler en plusieurs fois les travaux sur leur véhicule. Cette nouvelle carte pourra être proposée par les vendeurs du réseau, lors de l’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion. Les clients pourront même obtenir cette carte sans aucun achat de véhicule. Cette Mobilize Visa Card permettra aussi de cumuler des euros lors de chaque achat effectué, selon un système de « cashback » développé par Sofinco.