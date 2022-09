Sofinco lance You R Mobile pour sensibiliser les automobilistes sur les ZFE

Leader du crédit à la consommation et marque de Crédit Agricole Consumer Finance, Sofinco a développé You R Mobile, une plateforme web dédiée à la mobilité verte. Grâce à un simulateur en ligne, les automobilistes peuvent mesurer l’impact de la réglementation ZFE (zones à faibles émissions) sur leur quotidien et trouver des solutions de financement personnalisées.

En effet, les nouvelles réglementations en matière de mobilité vont contraindre de nombreux automobilistes à changer leur véhicule (Crit’Air 2, 3, 4 5 et non classés), jugé trop polluant pour accéder à certaines agglomérations d’ici au 31 décembre 2024. You R Mobile entend donc leur apporter une réponse transparente face à cette éventualité, mais aussi leur faire découvrir les différentes aides et financements proposés par l’État. « L’objectif est informer et prévenir les consommateurs des changements liés à la transition énergétique, leur permettre de s'organiser pour anticiper les dépenses induites par ces changements et ainsi, pouvoir continuer à s'équiper facilement grâce aux solutions que nous proposons, s'ils en ont besoin », confirme Laila Mamou, directrice générale déléguée de Sofinco.

Une plateforme de la consommation

Par ailleurs, face au constat dressé par l’Association Eco Entretien affirmant que seuls 37 % des Français connaissent l’existence des ZFE et ce qu'elles impliquent, You R Mobile propose également des contenus informatifs et des quiz pour aider les internautes à comprendre les grands axes de cette nouvelle réglementation.

You R Mobile est la première étape du programme Act for Green envisagé par Crédit Agricole Consumer Finance. Dans un second temps, d’autres espaces dédiés à la maison (rénovation énergétique de l'habitat) et à la consommation au sens large (économie circulaire, par exemple) seront proposés sur cette plateforme.