Sofinco Moto finance la flotte de Troopy

Sofinco Moto vient d’annoncer qu’il financerait l’intégralité de la flotte de scooters Yamaha électriques partagés de Troopy. La filiale de Crédit Agricole Consumer Finance et l’opérateur ne précisent pas le montant de cet investissement, qui prend la forme d’une solution de crédit-bail. Cependant, le nombre de véhicules concernés devrait dépasser les 3 000 d’ici 2024, en France et en Europe. Un parc composé du petit scooter Neo’s, équivalent 50 cm3, et du E01, équivalent 125 cm3. « Avec le financement du parc de scooters électriques en libre-service de Troopy, nous soutenons un acteur engagé en faveur de la décarbonation des centres urbains. Cet engagement répond à deux de nos enjeux : accompagner les Français vers la mobilité verte et proposer des solutions et services de mobilité qui s’adressent au plus grand nombre » explique Etienne Royol, directeur de la Mobilité chez Sofinco.

Partenaires solides

Troopy est issu du groupe Chapat, connu pour ses nombreuses concessions auto et moto dans Paris. Le distributeur s’est rapproché de Yamaha pour déployer cet acteur du deux-roues partagé. Présent dans la capitale, l’opérateur souhaite s’étendre dans d’autres villes françaises avec le soutien du réseau Yamaha et dans plusieurs pays européens. Son objectif est de figurer parmi les acteurs majeurs de son secteur en Europe d’ici 2025. « Du support historique de Sofinco à sa volonté d’accélérer son soutien à Troopy, nous avons trouvé un partenaire qui nous comprend et qui pourra nous accompagner sur les prochaines années pour déployer notre service de scooters partagés » remarque Axel Vilaseca, président de Troopy. Avec ce financement, Crédit Agricole Consumer Finance poursuit sa stratégie de déploiement dans la mobilité.