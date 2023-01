Sofrigam facilite la livraison urbaine réfrigérée

Depuis 1979, l’entreprise Sofrigam œuvre à la conception de solutions isothermes afin de sécuriser le transport de produits frigorifiés. 80 % de son activité s’effectuent d’ailleurs sur l’industrie pharmaceutique et la santé, une expertise et un solide savoir-faire désormais adapté pour conquérir de nouveaux marchés, notamment alimentaire. Il faut dire qu’avec l’entrée en vigueur des ZFE dans une quarantaine d’agglomérations du territoire, c’est la livraison urbaine dans sa globalité qui se doit d’être repensée.

Une stratégie de diversification et des partenariats à foison

Pour ce faire, Sofrigam a imaginé un caisson autonome à température dirigée, ne nécessitant pas de source d’énergie externe pour fonctionner. Reposant sur un système modulaire de blocs réfrigérants, celui-ci applique un principe thermochimique naturel qui agit grâce à la combinaison de deux composants : l’ammoniac et un concentré de sel/graphite. Une technologie qui a pu être déployée grâce au rachat de Coldway Technologies par Sofrigam en 2018. Continuant de conclure des alliances avec des acteurs innovants du secteur, Sofrigam s’est récemment rapproché de la PME originaire de Cahors spécialisée dans la production de robots autonomes, TwinswHeel. Cette dernière a développé un véhicule capable de porter plus de 300 kg de charge utile sur lequel Sofrigam est venu connecter son bloc réfrigérant.

Silencieux, sans compresseur, ni batterie, la solution de livraison réfrigérée de Sofrigam « résiste aux chaleurs extrêmes et peut s’interfacer sur toutes les configurations de véhicules », complète Gilles Labranque, président-fondateur de la société. En particulier le vélo-cargo électrique et solaire imaginé par la société Wello et les camionnettes électriques de l’utilitaire belge Addax, deux acteurs avec qui le groupe a noué des partenariats. Affichant une plage d’utilisation variant de - 20 °C à + 25 °C, pour une durée de 12 heures, ce produit Sofrigam pourrait même équiper des scooters électriques ou des fourgons thermiques, « si tant est qu’ils puissent attester d’une vignette Crit'Air 1 ou 2 en 2025. »