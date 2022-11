Sogefi déploie sa marque Tecnocar à l'international

Leader sur le marché français de la filtration avec sa marque Purflux, Sogefi a répondu présent lors du salon Equip Auto. L’équipementier a maintenu sa dynamique de lancement de nouveaux produits avec plus de 250 nouvelles références mises sur le marché sur les neuf derniers mois, dont des filtres d’habitacle pour véhicules électriques comme Tesla Model Y et 3, Fiat 500-E, Peugeot e-208…La marque Purflux couvre aujourd’hui plus de 95 % du parc européen avec ses quatre familles de produits (huile, air, habitacle et carburant). Il y a un an, Sogefi lançait sa nouvelle gamme de filtres d’habitacle CabinHepa+, capable de piéger la moindre particule nocive, ce qui lui a valu le titre Produit de l’année 2022 en France.

Redynamiser la marque Tecnocar

Les produits de la marque Tecnocar, créée en Italie en 1964, disposent des qualités communes aux autres marques du groupe (Purflux, Fram et Coopers Fiaam) avec une présence en première monte et l’accès aux brevets des produits. La marque offre un taux de couverture de plus de 95 % sur chaque gamme de filtres. Elle est, de ce fait, réputée comme étant « la scelta del professionista » (le choix du professionnel) sur le marché du filtre en Italie.

Le fabricant souhaite désormais la déployer à l’international et devient par la circonstance Tecnocar Filter (à la place de « Filtri »). Son nouveau packaging propose des améliorations facilitant le quotidien des professionnels avec des étiquettes, un code couleur et des pictogrammes permettant une identification immédiate de la famille de produits. Un QR code permet d’identifier en quelques secondes toutes les applications couvertes, les cross listes et les dimensions du produit.

« Le déploiement de Tecnocar à l’international illustre la volonté de Sogefi de proposer à chaque distributeur une offre toujours plus complète répondant aux besoins de chaque segment de marché », commente l’industriel.