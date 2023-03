Soget et S2Pweb au service du transport routier avec conteneurs

Les éditeurs de logiciels français Soget et S2Pweb proposent une solution pour simplifier les relations entre les commissionnaires de transport et les transporteurs. Tout en sécurisant la chaîne des process.

Soget et S2Pweb s’associent autour de certaines problématiques du transport routier des marchandises conteneurisées. « Soget, principalement connue pour sa solution de Port Community S)ONE, a pour mission la sécurisation et la fluidification des chaînes logistiques. S2Pweb propose des services de digitalisation pour les professionnels du transport et de la logistique, notamment avec GedMouv, son outil de traçabilité pour les professionnels du transport routier et de la logistique », rappelle un communiqué de presse.

Fluidifier les échanges entre les commissionnaires et les transporteurs

Soget a réalisé une étude stratégique préalable sur les besoins des principaux acteurs de la chaîne logistique routière conteneurisée, afin de mettre au point une plateforme sécurisée qui permet de mettre en relation l’ensemble de ces acteurs, notamment les commissionnaires et les transporteurs.

Depuis plusieurs mois, Soget et S2Pweb travaillent de concert pour déployer cette plateforme, « l’objectif principal étant de gagner en efficacité sur les procédures d’entrée et de sortie des conteneurs dans les ports et de donner de la visibilité sur le transport routier ». Sans oublier les impératifs de sécurité.

Le résultat est là : depuis S’mouv, disponible en accès web ou connecté à leur TMS, les commissionnaires peuvent transmettre directement leurs commandes de transport de conteneurs à tous leurs transporteurs via la solution de traçabilité GedMouv.

Digitalisation et dématérialisation

« L’union de Soget et S2Pweb offre une réelle solution française pour simplifier et fluidifier les relations entre les commissionnaires et leurs transporteurs routiers. Grâce à cette union, ce sont deux mondes qui se connectent, au profit d’une meilleure efficacité des chaînes logistiques nationales. La dématérialisation de l’intégralité des documents lors de l’expédition ou l’importation des marchandises est désormais possible. Tout en contribuant à la limitation des doubles saisies et des erreurs », commente Hervé Cornède, président de Soget aux côtés de Benoît Aujay, directeur général de B2PWeb / S2PWeb, qui propose sa bourse de fret, mais aussi les solutions eProtocole, GedMouv, GedTrans et Le Transport Réuni, en travaillant avec plus de 25 000 acteurs du transport.

