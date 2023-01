Solaufil France nomme un nouveau directeur général adjoint

En tant que directeur général adjoint de Solaufil France, Mourad Chaffai a pour mission le développement commercial de l'entreprise en France métropolitaine et les DROM COM et vient seconder Riadh Abdelkefi, directeur commercial Groupe Misfat et directeur général de Solaufil France, dans la gestion de l’usine de Crépy-en-Valois (60) qui emploie une centaine de salariés. Âgé de 46 ans, Mourad Chaffai est diplômé de la Rouen Business School. Il a commencé sa carrière dans le digital et a été responsable du développement commercial en France de logiciel de gestion dans le secteur de la santé pendant une décennie. Mourad Chaffai a ensuite rejoint le groupe familial basé en Tunisie en 2011 en tant que chargé du développement commercial de LTM, avant d'être nommé directeur marketing du groupe Misfat cinq ans plus tard.

À la tête d'une équipe de six commerciaux, Mourad Chaffai a désormais la charge de développer les ventes des filtres des marques Mecafilter, Lucas, Misfat et MDD, tout en conservant ses responsabilités sur les amortisseurs LTM.