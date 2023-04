Solutrans 2023 fait la part belle aux enjeux de la décarbonation

À sept mois de l'évènement, la FFC annonce plus de 90% de surface réservée avec toujours plus d'exposants de diverses nationalités (25% d'exposants internationaux inscrits à ce jour), et prévoit une édition riche en innovations et échanges, une « édition supérieure à la précédente », comme le promet Patrick Cholton, président de la FFC et de Solutrans, avec de nombreuses conférences sur les grandes thématiques chères à la filière. En 2023, le salon renouvelle son version numérique, Solutrans Digital Show, avec en suppléments quelques nouveautés payantes. Le fil rouge de cette 17ème édition est sans surprise : « Comment intégrer l'industrie du VI-VU dans une filière décarbonée », bâti autour de cinq thématiques. La diversification des motorisations sera l'un des sujets majeurs, avec un accent mis sur le diesel, le gaz, l'électrique à batterie ou à pile à combustible et les biocarburants, sans oublier la solution du rétrofit, et dans une moindre mesure le véhicules autonome. De plus, le pneumatique bénéficiera d'un Village dédié à ses avancées technologiques et ses innovations, ainsi que d'un programme de conférences en partenariat avec le Syndicat du Pneu.

Un salon apporteur d'affaires pour les exposants

Grande nouveauté cette année, le salon accueille un espace vélo cargo pour mettre en avant les modes de livraison alternatifs du dernier kilomètre, et en l'occurrence du dernier mètre, avec un accent mis sur le rôle des parking en hypercentre. Cet espace bénéficie en plus d'une piste d'essais intérieure en situation de 250 mètres. Attaché au retour sur investissement pour ses exposants, Solutrans est également organisé autour des trois étapes dans un parcours client :

Les ateliers énergies, sous forme de pitchs thématiques organisés chaque jour afin de brosser un panel des énergies alternatives au diesel ; Le Village des essais, composé de deux pistes d'essais, avec un espace couvert construit de manière éco-responsable ; Un espace banque-assurance-location, afin de couvrir le volet financement.

De plus le salon va réunir tous les véhicules utilitaires dans un même espace. La FFC se réjouit d'ailleurs la participation de toute les marques Stellantis à cette édition. En parallèle, Solutrans accueille, comme chaque année, un espace emploi formation, avec en prime une journée dédiée (le samedi) à la thématique de l'emploi. Enfin, l'édition 2023 propose un programme riche et complet de conférences divisées en trois espaces. Côté festivités, Solutrans annonce le retour des Innovations Awards avec une nouvelle catégorie "vélos cargos" et un nouveau prix récompensant l'écosystème des fabricants, équipementiers ou sociétés de services impliqués dans le développement de moyens de livraison en centre urbain. Enfin, le dîner de Gala et ses prix, comme l'"Homme de filière" et du "Truck of the Year", contribueront à l'ambiance d'un "show à l'américaine", promet Patrick Cholton.