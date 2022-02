Sonic Equipment lance sa filiale française

L’outilleur néerlandais, spécialiste de l’outillage à main, du mobilier de rangement et de l’aménagement d’atelier annonce la création de sa propre filiale française Sonic Equipement SAS avec une équipe de vente et de support dédiée.

S’appuyant sur l’expérience d’une croissance avérée aux pays bas et en Allemagne après la mise en place d’équipes locales, Sonic Equipment a souhaité appliqué ce qu’il considère comme un modèle de réussite commerciale, à la France. Alors que la demande des revendeurs et des clients français augmente rapidement, le moment est venu pour l’outilleur d’ouvrir sur le marché français sa filiale, en déployant une équipe de vente et de support locale.

Le nouveau siège de Sonic Equipment Français sera situé en région parisienne, à Clichy La Garenne (92) et sera équipé d’un showroom dernier cri. Grâce à cette implantation, la filiale française de l’outilleur continuera à construire la marque Sonic en France en garantissant efficacité, style et support aux professionnels.

Charles Mangin, directeur général de Sonic Equipment SAS : « Nous voulons proposer une couverture nationale avec une force de vente et de support clients de 12 personnes dans un délai de deux ans. Notre stratégie consiste à soutenir activement les revendeurs Sonic actuels et à effectuer des visites sur le terrain, afin d’être proches des professionnels utilisant nos outils. De plus, nous intensifierons nos actions marketing et notre communication. Nous concluons également des partenariats techniques avec des équipes de course qui correspondent à notre philosophie. A titre d’exemple, Sonic s’est récemment associé à l’équipe SRT Rally Team, participant au Dakar, course emblématique en rallye raid. »