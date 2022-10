Sonic lance sa gamme de servantes Next

Affichant un nouveau design, les servantes de la nouvelle gamme Next de Sonic ont été profondement remaniées pour offrir une longévité accrue aux professionnels. Cela passe par l’adoption d’un revêtement en poudre électrostatique avec une finition haut de gamme et des protections antichocs en plastique moulé. Le plan de travail ainsi que les rangements ont également été modifiés et adaptés pour une meilleure organisation de l’espace de travail et une meilleure productivité.

Au sein de cette nouvelle offre de l’outilleur, la servante S12 représente le best-sellers de cette gamme Next.

La servante S12 Next est conçue pour les techniciens à la recherche d’un ensemble d’outils intermédiaire ou complet. Compacte (1 000 mm de large x 1 032 mm de haut), ce modèle dispose d’une capacité de stockage importante tout en restant peu profonde (520 mm). Son plan de travail en inox avec un rebord, permet d’empêcher les fluides de couler ou les outils de tomber. Maniable, grâce à une poignée sur le côté, la servante repose sur 4 roues très résistantes (2 pivotantes et 2 fixes) supportant chacune 300 kg.

La S12 est doté de 7 tiroirs normaux équipés de glissières télescopiques à billes supportant 60 kg et d’un tiroir soute équipé de double glissières supportant jusqu’à 120 kg. Un système anti-bascule interdit l’ouverture simultanée de plusieurs tiroirs pour éviter le déséquilibre du meuble. Enfin, la servante qui pèse 120 kg à vide revendique une capacité de charge maxi de 900 kg.