Sonic revisite son offre de servantes d’atelier

Toutes les servantes de cette nouvelle gamme disposent d’un revêtement époxy conférant au produit une bonne résistance aux agressions extérieures. Elles sont également équipées de protections esthétiques en plastique moulé et un plan de travail entièrement revu complète ces nouveautés. La gamme démarre avec la S7 Next, accessible et finit avec la S15 Next, plus que complète.

La nouvelle gamme Next est constituée de huit modèles, avec les compositions d’outils les plus pertinentes pour répondre aux besoins spécifiques d’un mécanicien quelque soit sa spécialité.

L’offre est divisée en trois catégories, avec de nombreux points communs.

Les Sonic S7 Next et S8 Next représentent l’entrée de gamme. Leurs dimensions compactes en font des solutions idéales pour déplacer et stocker des outils n’importe où dans un atelier tout en restant abordables.

Les servantes Sonic S9 Next et S12 Next sont l’équilibre idéal entre design, qualité et prix. Elles sont souvent considérées comme le choix n°1 de la gamme Next.

Enfin, les servantes S12XD Next, S13 Next, S14 Next et S15 Next représentent la vitrine de la marque. Elles offrent un important espace de stockage sans sacrifier la facilité d’utilisation et la mobilité. Les roues renforcées offrent une capacité de charge totale de 1 050 kg, ce qui fait de ces servantes les solutions de stockage sur roues les plus performantes.