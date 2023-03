Sono Motors abandonne sa voiture solaire Sion

La production de la Sion devait démarrer au second semestre 2023 en Finlande pour une mise en circulation sur les routes d'Europe dès 2024. Malheureusement, ce véhicule électrique alimenté par un toit solaire ne sortira jamais d’usine puisque le constructeur Sono Motors a indiqué suspendre le développement de cette innovation automobile à faible capitalisation mais de nature gourmande en ressources. Pour cause, le programme Sion concentrait environ 90 % des besoins de financement pour 2023.

Le fruit d’une politique de réduction des coûts

Dans un communiqué officiel, la marque a affirmé mettre fin à ce produit pour « se concentrer exclusivement sur l'activité solaire à destination des clients BtoB », au nombre d’une vingtaine en Europe, en Asie et aux États-Unis. Parmi eux, on retrouve Mitsubishi Europe, l’expert de la carrosserie Chereau et les filiales de Volkswagen Scania et MAN Truck & Bus. Les solutions solaires de Sono Motors, comprenant du matériel tel que l'électronique de puissance et des logiciels, sont déjà en application au sein d’une variété de véhicules comme des bus, des engins frigorifiques et autres.

En somme, Sono Motors entend focaliser ses forces sur sa technologie de cellules photovoltaïques intégrée à des véhicules tiers, notamment avec l’introduction de la prochaine génération de son « kit de bus solaire », prévue pour le second trimestre 2023.

Un remaniement stratégique qui induit la suppression de 300 postes sur les 418 personnes que Sono Motors emploie à travers le monde, dont 70 % sont des ingénieurs. « Ce fut une décision difficile et malgré plus de 45 000 réservations et précommandes pour le Sion, nous avons été obligés de réagir à la crise financière en cours et rationaliser nos activités », déclare Laurin Hahn, co-fondateur et PDG de Sono Motors.

Des modalités de remboursement pour les clients

Pour indemniser les clients ayant déjà versé un acompte pour leur Sion, Sono Motors prévoit un plan de remboursement en plusieurs étapes. Pour cela, les acheteurs concernés doivent se connecter à leur compte via le site de Sono Motors pour faire une demande de paiement dont la première échéance interviendra fin mai 2023 et s’élèvera à 30 % de la somme du dépôt versé.

Un second versement aura lieu fin juin 2024 (40 % du dépôt). La troisième et dernière phase de remboursement (30 %) se fera fin janvier 2025 sera « accompagnée d’un bonus de 5 % ».

Hécatombe dans le secteur

Le cas de Sono Motors n’est pas unique dans le domaine. Plusieurs start-up ont en effet dû revoir leurs ambitions à défaut d’avoir trouvé des investisseurs pour soutenir leurs projets de mobilité électrique. C’est ainsi le cas de Lightyear, qui a stoppé la production de sa beline 0, ainsi que d’Apple, qui a redimensionné son idée de voiture autonome. Sono Motors n’a toutefois pas l’intention de laisser tomber son programme Sion aux oubliettes. Celui-ci ayant récemment passé avec succès des crash-tests, confirmant la viabilité de la solution, Sono espère pouvoir le vendre. La Sion pourrait donc avoir une seconde chance à l'avenir…