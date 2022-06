Sono Motors et Chereau promeuvent la technologie solaire

Sono Motors vient ainsi de signer un contrat avec The Reefer Group, leader international du marché de la carrosserie frigorifique. Dans le cadre de cette collaboration, les deux entreprises vont construire une première remorque avec Chereau SAS, filiale française de The Reefer Group, en vue de vastes tests destinés à évaluer de manière approfondie la faisabilité technique et économique de l’intégration d’une solution solaire spécialement adaptée sur un véhicule de grande série.

La technologie solaire intégrée et constituée de modules photovoltaïques automobiles couvrant une superficie de 58,9 m2, fournira à l’unité frigorifique de la remorque une puissance crête supplémentaire de 9,8 kW. Elle offrira la possibilité d’économiser environ 3 416 litres de carburant (jusqu’à 8 475 dans les conditions optimales) et réduira les émissions locales de CO2 de près de 9 tonnes par an et par véhicule par rapport aux remorques frigorifiques diesel.

La première remorque sera dévoilée au salon IAA Transportation 2022 à Hanovre. Elle sera suivie de tests intensifs menés sur le terrain pendant plusieurs mois par un client de Chereau en France.

« Ce partenariat représente une avancée considérable pour Sono Motors car il ouvre un tout nouveau débouché pour notre technologie propriétaire extrêmement polyvalente Sono Solar. Nous proposons une plateforme légère et adaptable, idéale pour les remorques frigorifiques qui permet aux transporteurs de réduire les coûts et les émissions de l’ensemble de leur flotte. Nous sommes ravis de cette opportunité de collaborer avec un partenaire aussi réputé que Chereau et de pouvoir oeuvrer à ses côtés à la création d’un avenir plus durable », commente Laurin Hahn, cofondateur et CEO de Sono Motors. et de conclure : « Nous nous réjouissons de toutes les opportunités que ce partenariat pourra susciter. »