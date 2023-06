Soundar Adavane (Joltee) : « Aujourd’hui, très peu d’assurances sont adaptées aux véhicules électriques »

L’Automobile & L’Entreprise : Quelle est la genèse de Joltee ?

Soundar Adavane : Joltee est née en 2019 d’un constat simple : alors que je travaillais pour la compagnie d’assurance italienne Generali sur l’aspect conduites connectées, gestion des datas et développement de produits assurantiels innovants, j’ai remarqué le manque de garanties adaptées pour accompagner la transition des conducteurs vers l’électrique. J’ai alors décidé de lancer Joltee, soutenu dans ce projet par notre partenaire Generali, et nous avons passé plusieurs niveaux de certification afin d’avoir la main sur la totalité du parcours client y compris la gestion des sinistres.

A&E : En quoi consiste l’activité de Joltee ?

SA : Notre objectif est de faciliter l’adoption des véhicules propres pour les particuliers et les entreprises en proposant une offre d’assurance toutes mobilités avec un référent unique formé à ces nouveaux usages. Notre produit peut être distribué aux pros par le biais des constructeurs. Nous nous inscrivons aussi dans le digital avec un parcours en ligne. Membre du bureau de France AutoTech, une association qui regroupe 85 start-up françaises autour de « l’automobilité », nous anticipons également les innovations du secteur pour adapter nos offres. Nous avons enfin vocation à faire de la pédagogie et non pas seulement à proposer un service financier pour être au plus proche de nos assurés.

A&E : Que prévoyez-vous pour les flottes d’entreprise ?

SA : Une assurance unique pour tous types de véhicules électriques ou hybrides rechargeables (voitures, motos, scooters, trottinettes, vélos, gyroroues, speedbikes) ainsi qu’un conseiller dédié et une interface digitale permettant de suivre ses sinistres et d’agir sur son contrat.

Par ce portefeuille diversifié, nous avons la volonté d’offrir un produit proche de toutes les sociétés, PME, TPE, ETI ou grands groupes. Le prix de notre solution dépend, lui, de la typologie des véhicules et des spécificités (transport de matériel, camions frigo, etc.) mais notre modèle de tarification se veut au plus juste par rapport aux risques, avec beaucoup de sur-mesure. Nous accompagnons également les entreprises dans l’expression de leur besoin si celles-ci peuvent diversifier leurs flottes pour y intégrer des engins de mobilité douce.

A&E : Quelles différences existe-t-il entre l’assurance d’un véhicule thermique et celle d’un véhicule électrique ?

SA : Aujourd’hui, très peu d’assurances sont adaptées aux véhicules électriques car elles ne vont pas assurer les batteries ni les câbles de recharge. Cela se reflète aussi sur l’assistance en cas de panne ou de sinistre, avec la possibilité de garder le confort d’un véhicule électrique de prêt ou d’utiliser des solutions de déplacements responsables. Nous proposons aussi des services optionnels avec notamment une offre de recharge « anytime anywhere ».

A&E : Y a-t-il des variations à prendre en compte suivant les modèles de VE ?

SA : Oui, car certains constructeurs utilisent les véhicules électriques pour présenter leurs dernières innovations comme les feux matriciels, le Vehicule To Grid (V2G) ou la conduite semi-autonome. L’intégration de ces équipements d’aide à la conduite de série est donc plus rassurante pour un assureur.

A&E : Quels projets envisagez-vous à l’avenir ?

SA : L’hyper-personnalisation de l’assurance avec une offre connectée et une souscription unique pour toutes les mobilités. L’idée est de dépasser l’assurance et de s’intégrer au parcours d’achat ou de location. Nous allons également favoriser le développement et la distribution de notre offre par des courtiers ou d’autres acteurs de l’assurance qui seront formés pour ensuite être des acteurs de terrain proches des assurés. Nous travaillons également sur un score de conduite à chaque fin de trajet pour engranger une monnaie virtuel, le Jolt, qui permettra de financer des services comme la recharge ou des solutions de mobilité partagée.

Retrouvez cette interview dans le magazine n°286 de L'Automobile & l'Entreprise