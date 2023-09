Sowatt Solutions (Jean Lain Mobilités) inaugure une nouvelle station de recharge à Chambéry

Équipé de chargeurs rapides et ultra rapides, le nouveau hub est entièrement dédié à la recharge des véhicules électriques. D’ici la fin 2023, six hubs de recharge opérés par Sowatt Solutions, filiale du groupe Jean Lain Mobilités, seront accessibles au public dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Sowatt Solutions, opérateur de recharge et installateur de bornes, et son partenaire ABB E-mobility, ont inauguré ce jour le hub de recharge de Chambéry (73). Son installation a été financée par l’État dans le cadre du plan France 2030 opéré par l’ADEME, pour lequel Sowatt Solutions, filiale du distributeur automobile Jean Lain Mobilités, est lauréat. L’objectif de l’entreprise est de soutenir le développement de l’électromobilité en France, ainsi que les conducteurs de VE lors de leurs déplacements.

Accessibles 24h/24 et 7j/7, les quatre bornes ABB (qui totalisent plus d’1 MW de puissance) peuvent recharger huit véhicules simultanément. Ce sont ainsi jusqu’à 350 kilomètres d’autonomie qui, selon les capacités du véhicule, peuvent être récupérés en 15 minutes avec ces chargeurs. La carte de recharge Sowatt fonctionne sur plus de 450 000 points à travers l’Europe. « Notre objectif, grâce à cette vision globale de la recharge, centrée sur l’utilisateur est bien de très concrètement pouvoir convertir plus de flottes à l’électrique, plus rapidement, explique Émilie Forster, directrice de Sowatt Solutions. Nous sommes fiers de participer au plan France 2030, de répondre à la demande des conducteurs de véhicules électriques toujours plus nombreux et de contribuer à l’accélération d’une mobilité sobre et plus résiliente ».

Un réseau en Auvergne-Rhône-Alpes

Avant Chambéry, Sowatt Solutions avait déjà implanté une première station de recharge à Divonne-les-Bains (01). D’ici la fin de l’année, six hubs de recharge opérés par l'entreprise seront ouverts au public dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont quatre en Haute-Savoie (Annecy, Rumilly, Magland et Fillinges) et un dans la Drôme (Valence).