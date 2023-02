Spécialiste de la donnée automobile, DAT met son expertise au service des gestionnaires de flotte

Forte de ses 90 ans d'expérience, l'entreprise allemande, spécialisée dans le chiffrage et les logiciels métiers pour l'automobile, accélère auprès des flottes d'entreprise (VL, VUL, PL et deux-roues) avec une plateforme web.

Dans un marché faisant face à de multiples défis, tant énergétiques, qu’économiques et écologiques, les gestionnaires de flottes et utilisateurs de véhicules d’entreprises doivent pouvoir s’appuyer sur des outils performants leur permettant un meilleur contrôle des coûts et une capacité de réaction rapide pour les guider dans leurs prises de décisions. C'est dans cet objectif que DAT a développé son expertise dans une offre adaptée aux besoins des responsables de parc. Sa plateforme web de services apporte des données chiffrées précises tout au long du cycle de vie des véhicules, depuis la création de la car policy, jusqu’à la revente des véhicules en fin de contrat, en passant par le chiffrage des frais de maintenance et de réparation. La solution est modulable et interfaçable avec les différents systèmes de gestion de flotte.

« De grands acteurs internationaux du marché de la LLD interfacent nos solutions à leurs systèmes depuis plusieurs années. Les nombreux retours positifs de nos clients sur la valeur ajoutée de nos outils confirment que les aspects différenciants, abordables et flexibles de nos offres présentent un fort potentiel de développement. Aujourd’hui, nous misons beaucoup sur l’activité 'flottes' qui représente un levier de croissance à deux chiffres pour le groupe au niveau international », précise Philippe Perechodkin, business development director France, Royaume-Uni et Belgique Fleets & Leasing de DAT.

Dans le détail, la plateforme de DAT permet :