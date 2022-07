Speedy a posé 10 000 boîtiers de conversion au E85

Proposé dans les 500 centres Speedy de France, la pose de boîtiers de conversion au carburant vert, est une alternative économique concrète face à l’envollée du prix des carburants traditionnels. De nombreux automobilistes se tournent vers cette solution à la fois économique et écologique permettant de diviser instantanément leurs factures à la pompe par deux.

Rappelons qu’avant de se lancer sur ce type de prestation particulière, Speedy a procédé a une campagne massive de formation de ses techniciens afin de garantir l’installation et la configuration du boîtier FlexFuel E85 dans les règles de l’art. En effet, le kit Superéthanol E85 s’assure que le moteur reçoive bien la quantité majorée de carburant nécessaire au bon fonctionnement du moteur, l’intervention du monteur dans cet ajustement étant essentiel.

Éric Terefenko, président de Speedy : « Nous sommes fiers de mettre notre réseau et son savoir-faire au service de cette solution technologique parfaitement éprouvée; qui permet de concilier amélioration du pouvoir d’achat et impact écologique, et ceci immédiatement pour la plupart des véhicules à essence. 10.000 boîtiers posés est un chiffre symbolique, mais ce n’est que le début. Les équipes s’engagent à accompagner les français dans leur quotidien et à aller encore plus loin dans la transition. »