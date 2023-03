Speedy assure l’entretien des deux-roues électriques de Volt

Après avoir annoncé, en février dernier, ouvrir ses activités à l’entretien de deux-roues, Speedy entame une collaboration avec le groupe Volt, proposant des produits allant des scooters aux vélos, en passant par les trottinettes électriques de marques telles que Minimotors, Horwin, Tromox, Opai ou Mifun. Ce rapprochement entre les deux entités se concrétisera au sein des enseignes Speedy situées à Paris Diderot et Avenue de Versailles. Par conséquent, les conducteurs de scooters électriques de la marque Horwin pourront désormais se rendre dans l’un de ces deux centres parisiens pour faire réparer leurs montures branchées.

La micro-mobilité, un enjeu à s’approprier

« Ce partenariat avec Volt illustre la volonté de Speedy de continuer d’accompagner les nouveaux besoins des Français [...] pour répondre à de nouveaux enjeux de mobilité et d’innovation », justifie Jean-Pierre Barnier, directeur International & Business Développement de Speedy. Cet acteur majeur de l’entretien automobile, et maintenant deux-roues, entend en effet déployer une stratégie d’éco-mobilité en 2023 ayant pour objectif, à terme, de couvrir l’ensemble du territoire français.

>> À LIRE AUSSI : Speedy fête les 30 ans de sa célèbre campagne publicitaire

Actuellement, ce spécialiste des solutions de mobilité fort de 44 ans d’expérience compte près de 500 centres en France. De ce fait, « nous sommes très fiers de ce partenariat avec Speedy, dont le nom et le réseau sont gages de qualité pour tous les Français », précise Grégory Coillot, CEO de Volt. Et d'ajouter : « L’entretien fait partie intégrante du service que nous proposons à nos usagers et grâce à Speedy nous étendons notre maillage afin d’être toujours plus proche d’eux. »