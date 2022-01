Speedy décroche la certification Qualiopi

Le centre de formation Speedy a été créé en 1997 et propose des formations pratiques et théoriques. Situé à Nanterre, ce centre est agréé par le Bureau Veritas, FlexFuel, l'Anfa, le ministère de l'Éducation nationale et désormais certifié Qualiopi. Cette certification atteste de la qualité des formations et des actions mises en œuvre pour le développement des compétences.

L'enseigne se dit très fière d'avoir obtenu la certification Qualiopi : « Elle reflète la volonté de tout un réseau et de ses équipes de proposer depuis 25 ans des formations de qualités à l'ensemble des collaborateurs afin d'offrir aux clients un service à la hauteur de leur exigence. »