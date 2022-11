Speedy élu Service client de l’année pour la neuvième fois

Avec ce nouveau prix, l’enseigne de réparation continue de revendiquer la passion du métier de garagiste et la fierté d’exercer un métier de service fait de performance, d’écoute et d’expertise.

Avec une note globale de 17,4/20 sur l’ensemble des items jugés par les clients interrogés, Speedy réaffirme l’importance de la relation client qui implique l’ensemble des équipes de la marque. Les équipes sont une nouvelle fois récompensées à travers cette enquête menée par l'institut BVA.

« Une étoile de plus et toujours cette même envie de se dépasser. Cette neuvième étoile consécutive est le fruit de l’engagement et de la passion de nos équipes à être au plus près de nos clients. Une proximité partout et pour tous que nous sommes fiers de prôner chez Speedy. Chaque année, ce concours nous permet de nous mesurer aux meilleurs dans différents secteurs d’activité, souligne Romain Vancappe, directeur marketing, achats, stratégie & innovation de Speedy. Aujourd’hui, un double enjeu se présente également à nous avec l’adaptation de nos systèmes de gestion de la relation client aux nouveaux besoins des consommateurs mais aussi aux nouvelles solutions de mobilité que nous proposons – en veillant toujours à garder cette proximité inchangée avec nos clients. Nous améliorons ainsi en continu nos processus pour des demandes en évolution constante. C’est un défi que nous avons à cœur de relever chaque année et qui est devenu un événement incontournable chez Speedy. Nous n’avons pas l’intention de nous arrêter en si bon chemin. Nos équipes sont déjà prêtes pour décrocher le dixième titre dans un seul but : satisfaire encore et toujours nos clients ».