Speedy entretiendra les scooters électriques Zeway à Paris et Nice

Speedy et Zeway viennent d’annoncer un partenariat pour l’entretien des scooters électriques de la marque au sein de plusieurs centres Speedy. Un accord qui concernera dans un premier temps Paris et Nice.

Speedy poursuit son entrée sur le marché du deux-roues avec un nouveau partenariat. Quelques mois après avoir annoncé un accord avec la marque de scooters électriques Volt, l’enseigne d’entretien noue un nouvel accord avec Zeway. Cet acteur propose une gamme de scooters équivalents 50 cm3 et 125 cm3 à batterie interchangeable. Le concept repose sur une batterie amovible que le conducteur peut changer dans l’une des quarantaines de stations d’échanges implantées à Paris et proche banlieue. Les engins proposés s’adressent aux particuliers et entreprises mais seulement sous la forme d’un abonnement avec ou sans engagement de durée. La firme est aujourd’hui présente dans la capitale mais également à Bordeaux et Nice. L’accord passé avec Speedy porte sur les villes de Paris et Nice dans un premier temps.

Speedy entretient les deux-roues

Dans le cadre de sa stratégie, Speedy a décidé de s’ouvrir à l’entretien des deux-roues motorisés. L’enseigne a lancé cette activité au mois de février dans deux centres parisiens implantés à Paris Diderot (12ème arrondissement) et avenue de Versailles (16ème arrondissement). Ouverts aux engins thermiques et électriques, ces centres ont les compétences et l’outillage nécessaire à l’entretien des deux-roues. Ils accueilleront donc les scooters électriques à deux et trois roues de la gamme Zeway. A Nice, l’accueil des machines Zeway sera assuré par un point de service, sans précision supplémentaire. Les deux partenaires précisent que cet accord pourra s’étendre aux villes dans lesquelles la marque s’implantera dans le futur.