Speedy, Eurorepar et Etape Auto distinguées pour la relation clients

Le palmarès 2022 des prix Meilleure satisfaction client retail établi par WizVille selon les avis Google a été dévoilé et dans la catégorie de l’entretien automobile, Speedy, Eurorepar Car Service et Etape Auto sont mis à l’honneur.

Les prix Meilleure satisfaction client retail 2022, organisés par WizVille, ont été décernés à la fin du mois de juin et dans la catégorie de l’entretien automobile, Speedy devance Eurorepar Car Service et Etape Auto. Les prix Or, Argent et Bronze Meilleure satisfaction client retail de l'année sont attribués aux trois enseignes qui ont reçu les meilleurs avis sur Google Maps, avec une certification d’huissier.

Prix Meilleure satisfaction client 2022

Plusieurs autres enseignes étaient inscrites dont Vulco, First Stop, Profil+, Point S, Midas, BestDrive, Siligom, EuroTyre, AD, Delko, Precisium, Euromaster, Norauto, Roady, Feu Vert ou encore Carter-Cash et l’Auto E.Leclerc.

Présent lors de la cérémonie de remise des prix, Sébastien Migot, responsable réseau Eurorepar Car Service France, s’est réjoui : « Les adhérents Eurorepar Car Service sont des battants, des indépendants qui jouent le jeu et appliquent avec succès les valeurs de proximité et de simplicité qu’ils partagent avec l’enseigne. Localement, ils sont reconnus par leurs clients pour la qualité de leurs prestations ».

WizVille met aussi en avant les lauréats Meilleur commerce de France 2022.

Sébastien Migot et Florian Grimault reçoivent le prix Argent pour Eurorepar Car Service.