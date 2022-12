Speedy fête les 30 ans de sa célèbre campagne publicitaire

Alors qu'il y a trente ans, Speedy est spécialisé dans le pot d'échappement, les pneus, la vidange et les disques de frein, l'enseigne élargit son champ d'interventions au fil du temps, qui comprend désormais l'ensemble de l'entretien automobile. En 2006, Speedy intègre le vitrage, la courroie de distribution en 2009, la révision constructeur en 2010, et plus récemment en 2018 la création des abonnements entretien avec Mobox ou encore la pose de boîtiers E85 en 2019. Ses évolutions de services vont de pair avec la montée en compétences des collaborateurs de l'enseigne. Pour cela, Speedy a créé en 1997 son centre de formation qui a délivré 875 000 heures depuis à ses techniciens. Derrière cette stratégie de montée en compétences se cache l'objectif de rester proche des automobilistes, par ses services et sa communication. Le jingle "Va donc, va donc chez Speedy, Speedy" est d'ailleurs connu par 96% des Français, selon une étude Kantar.

En parallèle, le réseau n'a cessé de se développer pour compter aujourd'hui près de 500 centres en France et 81 à l'international.