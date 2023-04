Speedy implante sa marque au Bénin

Le réseau Speedy poursuit son internationalisation entamée en 1999 avec une première implantation au Maroc. Une quinzaine de Speedy sont présent dans ce pays du nord africain. L’objectif est de doubler ce nombre d’ici 2025. L’enseigne est aussi présente en Espagne, en Turquie, en Belgique, au Sénégal, en Algérie, en Egypte et en Tunisie.

C’est désormais au Bénin que vient de s’établir Speedy avec un partenariat passé avec Olivier Sokpoh, gérant de la société ARCS Bénin, basée à Cotonou, dont l’activité principale est la location de voiture sous enseigne Hertz depuis dix ans.

« Speedy est aujourd’hui une enseigne connue et reconnue à l’international. Mais, la richesse du réseau réside également dans des partenaires forts localement dont la notoriété n’est plus à faire » commente Jean-Pierre Barnier, directeur international et business développement.

« La progression constante de la flotte nous a rapidement confronté aux insuffisances des structures de maintenance automobile sur notre marché. Notre réflexion nous a conduit à la recherche d’un partenaire de référence nous permettant de maintenir nos standards de qualité conforme à notre enseigne Hertz. Nous avons donc choisi Speedy pour nous accompagner dans ces métiers de la maintenance et nous aider à les faire évoluer. Son modèle est attractif et tourné vers l’innovation. Nous sommes convaincus que c’est le partenaire idéal pour répondre aux besoins existants, ici, au Bénin. Avec Speedy, nous souhaitons également contribuer à relever le niveau des métiers sur le marché en formant les professionnels. Entre nos connaissances du terrain et les outils Speedy, plus aucune situation ne sera irréparable ! » s’enthousiasme Olivier Sokpoh.

En complément des activités de location de véhicules et leur maintenance, ARCS Bénin va également intégrer cette année la distribution de véhicules neufs et d’occasions.