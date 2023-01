Speedy noue un partenariat avec l'opérateur de stationnement Saemes

Afin de poursuivre le développement de ses services, Saemes a retenu Speedy et des partenaires complémentaires pour assurer l'entretien de tout type de véhicule au sein de son parc de stationnement. De son côté, l'automobiliste peut prendre rendez-vous sur la borne ou par téléphone. Il dépose ensuite son véhicule dans le parking sur l’espace dédié Speedy où un technicien est présent pour réaliser la prestation. Pour les opérations plus complexes, l’entretien sera réalisé au centre Speedy le plus proche. Dans ce cas, Convoicar assure l'acheminement du véhicule. En parallèle, l'entreprise Iscab met à disposition des casiers à clés connectés et sécurisés, et Stripe assure la solution de paiement en ligne.

L’installation d'un service de réparation automobile au sein d'un parc de stationnement résulte d'une demande des abonnés Saemes dont 72 % ont placé ce service au premier rang de leurs attentes. En cours de lancement, le parking Saemes Bac-Montalembert, situé dans le 7e arrondissement de Paris, propose ce service d'entretien directement assuré par Speedy au niveau -1. L'atelier Speedy Garibaldi (15e) assure, lui, les prestations complexes.