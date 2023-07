Speedy poursuit sa stratégie de développement

Avec la volonté de renforcer son maillage territorial dans l’hexagone et de poursuivre sa stratégie de développement, l’enseigne de réparation rapide annonce l’ouverture de 11 nouveaux centres sur le premier trimestre de cette année. Et ne cache pas son ambition d’atteindre les 30 nouveaux centres à la fin 2023.

Les nouvelles ouvertures de centre enregistrées depuis le début de l’année proviennent de centres franchisés comme Décines-Charpieu (69), Lugrin (74), Trets (13), Aubagne (13), Gaillon (27), Saint-Laurent du Var (06), Saint-Gaudens (31), Rouen (76), Saint-Sulpice La Pointe (81), Dagneux (01), et Saujon (17) qui participent ainsi au développement de l’enseigne dans le pays.

Rappelons que ces ouvertures reposent sur plusieurs modèles de franchise proposés par Speedy : l’ouverture par un nouveau partenaire (autoentrepreneur ou groupe), le développement d’un franchisé existant ou le lancement d’un salarié dans l’entreprenariat.

Jean-Pierre Barnier, directeur de l’expansion chez Speedy déclare : « Notre ambition est d’être disponible partout et pour tous. Partout à moins de 15 minutes en voiture et pour tous les budgets des Français. Nous sommes une entreprise dont la proximité est l'une des valeurs cardinales et nous continuerons à mettre le service client et notre disponibilité au coeur de ce que nous proposons ».