Speedy propose des vélos de courtoisie grâce à Azfalte

Désireux de trouver un service de mobilité alternatif aux véhicules de prêt pour des besoins de proximité, Speedy a décidé d’opter pour le vélo de courtoisie. Avec l’expertise d’Azfalte, jeune pousse déjà remarquée par ALD, Norauto ou encore Afflelou, le groupe de réparation comptant près de 600 centres en France teste ainsi la location d’un VAE (vélo à assistance électrique) pour ses clients pendant le temps que dure la maintenance de leur véhicule motorisé.

Cette initiative est actuellement menée dans deux centres de la capitale, le Speedy Paris – 12e situé au 124, Boulevard Diderot et le Speedy Paris – 16e du 16, Avenue de Versailles. Plus écologique, moins coûteuse et moins encombrante que le prêt d’une voiture de dépannage, le vélo de courtoisie devrait progressivement s’étendre à d’autres sites Speedy. Il faut dire que l’entreprise distinguée pour la qualité de sa relation client œuvre afin de promouvoir les mobilités de demain. Pour preuve : l’installation de bornes de recharge électriques dans ses centres ou encore la signature d’un partenariat avec Goupil, pionnier des véhicules électriques professionnels, en mai dernier.