Speedy se prépare au futur de la mobilité

C’est un slogan qui fête ses 10 ans : « Va donc chez Speedy ! ». Derrière ce conseil soufflé à l’oreille des automobilistes, se cache la volonté de l’enseigne d’implanter un centre à moins de 15 mn de chaque automobiliste. L’ambition est d’atteindre les 700 points de service d’ici à 2025. Le maillage de Speedy est à date de 500 centres, dont 300 franchises. L’an dernier, se sont 36 franchises qui ont été ajoutées sur la carte de France, dont 16 apportées par des concessionnaires qui souhaitent se diversifier vers l’entretien multimarque. En 2023, Speedy vise l’ouverture d’une trentaine de nouveaux centres dans toute la France. Cet objectif de croissance inclus plus de 270 « open points », des villes stratégiques où l’enseigne n’est pas encore présente.

Cela fait 30 ans que l’enseigne s’est lancée dans la franchise, avec un taux de renouvellement de 95 %. Autant dire que le modèle plait et est profitable. Son centre de formation intégré, permet à l’enseigne de diversifier rapidement ses prestations pour les coller au mieux aux attentes du marché. C’est notamment le cas de l’installation des solutions de conversion à l’éthanol E85 dont Speedy a été l’un des précurseurs avec à ce jour 12 000 boitiers installés, rien que 5000 l’an passé. L’enseigne a passé un partenariat avec Total pour permettre en moins d’un an l'amortissement du coût de cette conversion.

S'adapter aux ZFE

Si la pose de ces boitiers est une réponse à la flambée du prix des carburants, elle l’est aussi sur le plan environnemental. Un sujet dont s’est saisi le réseau avec la mise en place du label Green Garage qui propose de la pose de pièces d’occasion, des filtres à particules et le programme d’éco-entretien Eco Clean. L’environnement, c’est aussi la question de la mise en place des ZFE qui d’ici 2025 pourraient concernées 44 % de la population et 30 % du parc, les véhicules les plus anciens et les plus polluants qui ne pourront plus circuler dans les 43 agglomérations concernées.

Rien qu’en région parisienne, une centaine de centres Speedy sont concernés. Autant, d’ateliers qui devront revoir leur business model. Au programme : la maintenance des véhicules électriques et la mobilité douce. Sur le premier sujet, Speedy forme actuellement son réseau sur les habilitations électriques. La marque poursuit son programme d’installation de bornes en partenariat avec Waat et avec l’ambition de le généraliser pour atteindre un réseau 100 % équipé dès 2024. En 2022, Speedy note une augmentation de 140 % du nombre de factures concernant les hybrides.

Ces derniers mois, l’enseigne a aussi multiplié des accords d’entretien pour des véhicules électriques produits par des nouveaux constructeurs comme Goupil, Muses ou en Fisker. En fin d’année, 80 centres seront certifiés Fisker. « Nous révèlerons un nouveau partenariat en 2024 » annonce Jean-Pierre Barnier, directeur de l’éxpansion et business développement. Sur le sujet des mobilités douces, Speedy a tout dernièrement annoncé sa volonté de se lancer dans l’entretien des 2 roues. Un premier partenariat a été révélé avec le constructeur de scooteurs électriques Volt. Une douzaine de centres 2 roues verront le jour cette année.

Vers des contrats de service connectés

Si Speedy avance vite sur ses accords constructeurs, c’est que le réseau appartient à l’industriel Bridgestone, fournisseur d’origine de pneumatiques pour ces marques. « Bridgestone nous apporte une vision du futur de l’automobile » commente Jean-Pierre Barnier Pas uniquement une vision, mais aussi les moyens de se développer comme c’est le cas notamment en matière de télématique où est présent le manufacturier avec sa solution Webfleet. Cette connectivité pourrait servir l’arrivée en réflexion d’une nouvelle offre de contrats de maintenance. « Nous souhaitons renouveler nos contrats de maintenance pour les rendre plus souples, plus à la carte » indique le chargé de développement. Speedy indique avoir actuellement en gestion 50 000 contrats de maintenance. Cette connectivité sera aussi le point de départ vers la création d’un écosystème digital autour du véhicule électrique. De quoi booster la digitalisation du parcours clients Speedy déjà bien amorcée. L’an passé, le site web de l’enseigne a généré plus de 3,5 millions de visites et près de 100 000 rendez-vous en ligne, c’est + 45 % depuis 2020. 73 % des clients en provenance du site sont de nouveaux clients.