Speedy veut équiper 100 nouveaux centres en bornes de recharge d’ici fin 2024

Engagé dans la transition énergétique du parc roulant français, Speedy propose depuis 2020 des solutions de recharge électrique. Le spécialiste de l’entretien automobile compte équiper plus d’une centaine de centres en bornes de recharge d’ici fin 2024.

À ce jour, on estime à plus de 800 000 le nombre de voitures électriques en circulation dans l’Hexagone. Ce qui implique pour les centres autos de s’adapter. Grâce à des mécaniciens formés, le réseau Speedy garantit la réparation et l’entretien de tous les modèles électrifiés. Depuis 2020, un service de bornes de recharge a également été déployé permettant aux automobilistes d’alimenter leur véhicule directement dans l’un des 23 centres équipés en Ile-de-France. Ainsi, grâce aux bornes installées à l’intérieur des garages, les clients se voient restituer une voiture aux batteries pleines dès sa sortie d’entretien.

Afin de proposer ce service de recharge aux automobilistes dans leur globalité, Speedy dispose également de quelques bornes extérieures accessibles à tous. Ces dernières ne concernent cependant que la moitié des centres actuellement équipés en solutions de recharge. Jusqu’ici, la priorité semblait être donnée aux clients de l’entreprise. Rendre une voiture électrifiée avec une recharge complète semble, de fait, être un geste commercial agréable. Ce ne sont pas les titulaires de voitures thermiques qui diraient le contraire.

Augmenter la puissance des bornes

L’objectif affiché par l’enseigne est désormais d’équiper près de 100 nouveaux centres en bornes de recharge d’ici fin 2024, sur les presque 500 dont dispose Speedy au total en France. À ce jour, les centres déjà équipés bénéficient d’outils d’une puissance de 7KW à 22KW. Les nouvelles installations seront toutes de capacité maximale afin d’accélérer la recharge et de satisfaire les besoins de clients exigeants. « Nous sommes conscients de leurs attentes. Avec les bornes que nous installons, nous allons encore plus loin en devenant un acteur qui vient compléter l’offre de recharge électrique existante », se réjouit Hermione Cotard, directrice de l’innovation chez Speedy France.