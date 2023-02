Spheretech célèbre ses 25 ans d'écomaintenance

Spheretech, créé en 1988, se penche sur les effets de la maintenance sur les surémissions polluantes des véhicules. En 2001, Spheretech développe Easydiag, un analyseur cinq gaz pour mesurer l'état de santé des moteurs, pour le compte de son partenaire Ecosphere. Au cours des six années suivantes, l'entreprise affine sa solution en collectant des milliers de mesures 5 gaz et met ainsi au point une maintenance prédictive qui anticipe le vieillissement, l’encrassement et les pannes moteur. Cette solution d'écomaintenance est brevetée en août 2007, puit reçoit le prix spécial du jury d'Equip Auto en octobre. S'en suit une nouvelle génération d'additifs, disponible pour les marques d'équipementiers et les réseaux professionnels.

Une maintenance durable

En parallèle, Spheretech s'est attaché à conseiller, former des techniciens et à pousser les réseaux après-vente à effectuer une maintenance écoresponsable tout au long de la durée de vie du véhicule, en développant Ecodiag. À ce jour, Spheretech compte plus de 1000 stations de mesure 5 gaz en France et en Belgique et un demi-million de mesures moteur collectées , ce qui permet à l'entreprise d'être un observatoire indépendant du parc roulant. Ainsi, depuis 25 ans, Spheretech entend apporter des solutions dédiées aux professionnels et de la pédagogie auprès des automobilistes afin de maintenir son véhicule de manière durable.