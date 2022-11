Spheretech lance de nouvelles solutions de traitement des filtres à particules

Le spécialiste de la dépollution moteur, Spheretech, cofondateur du label Eco-Entretien, s’attaque aux traitements des filtres à particule avec deux nouvelles solutions : EasydiagDPF et Sphereclean V3.

EasydiagDPF permet de diagnostiquer précisément l’état d’encrassement réel des filtres. Si une majorité de réparateurs se contentent simplement pour déterminer un colmatage de la mesure de la pression différentielle en entrée et en sortie du FAP, pour Spheretech cette façon de faire « improvisée » peut-être trompeuse et entrainer des changements inutiles de l’équipement.

Selon le chimiste, un bon diagnostic doit reposer en tenant compte de la technologie du FAP et de sa structure interne (densité de son élément filtrant, épaisseur de ses parois, type de substrats, etc…) mais aussi du régime moteur et de la température du filtre. EasydiagDPF tient compte de tous ces paramètres. En partenariat avec les fabricants de filtres, Spheretech a réalisé une base de données des technologies de FAP sur le marché en fonction du modèle de véhicule. « Notre base contient aujourd’hui 2019 variantes pour lesquelles nous disposons des données techniques du FAP » explique David Deregnaucourt, dirigeant de Spheretech.

De plus, le fabricant avance avoir mené sur un banc moteur des mesures des pressions différentielles en fonction des débits pour toutes ces variantes. Les tests ont été réalisés à 65°C et 225°C avec quatre niveaux d’encrassement des FAP. A partir de cet important travail d’analyses, Spheretech a créé des abaques permettant de poser un diagnostic fiable de l’encrassement des FAP.

Ces abaques sont au centre du logiciel EasydiagDPF qui peut être intégré à n’importe quel outil de diagnostic électronique pour 590 euros par an. Il suffit de brancher l’outil sur la prise OBD du véhicule et de lancer le module pour que l’analyse s’opère de manière automatique. L’analyse est restituée sous forme d’un tableau de bord et code couleur qui donne le niveau d’encrassement et les recommandations de remise en état (nettoyage chimique des injecteurs ou du FAP ou de l’admission, nettoyage à la main du FAP ou le remplacer).

Un nettoyage en douceur, sans démontage

Pour le nettoyage chimique du filtre sans démontage, Spheretech propose une troisième version de son outil Sphereclean. L’opération s’opère en versant un nettoyant dans le circuit d’huile et à l’admission d’air grâce à la machine pourvue d’une nouvelle bride de connexion au niveau de la vanne EGR. L’injection doit s’opérer à un régime moteur bien définit. Le logiciel Easydiag permet de suivre en temps réel la procédure de nettoyage et l’évolution du niveau de décrassage. « L’effet est immédiatement mesurable » souligne David Deregnaucourt. Pendant la prestation, un détergent est introduit dans l’huile. Une vidange moteur est donc obligatoire à l’issu de la procédure.

« À l’instar d’un nouveau carburant, nous créons une réaction bénéfique qui permet une régénération douce du pot à oxydation et du filtre à particules. Le caractère innovant de la prestation réside dans le fait d’injecter un produit non aqueux qui se comporte comme un véritable carburant, sans générer de cognements ou d’emballement moteur » conclut David Deregnaucourt. Sphereclean V3 est proposé au tarif de 1690 €.