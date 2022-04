Spid Tech lance une veille tarifaire des prix des pneus en ligne

En octobre dernier suite à l’entrée dans son capital de WYZ Group, la société Spid Tech annonçait la création d’une plateforme e-commerce BtoC 100 % connectée sur le segment du pneumatique à destination principalement des concessions automobiles. Selon Spid Tech, plus d’une centaine de concessions passent par sa solution. Cette dernière vient de s’enrichir d’une fonction très intéressante qui permet de faire une veille sur les prix proposés par les plus grands sites français de vente de pneus en ligne, pure-players et enseignes spécialisées.

Cette veille, proposée pour 50 euros par mois, est accessible de manière optionnelle directement dans le back office de la plateforme avec un outil qui permet de surveiller les cinq références prioritaires de pneumatique pour leur atelier en comparant leur prix en concession au prix moyen du marché. L’outil doit aider les conseillés services à proposer le bon devis.

« Aujourd’hui, certains acteurs spécialistes du pneu réalisent jusqu’à 40 % de leur chiffre d'affaires en ligne lors d’opérations spéciales. Les concessionnaires ne peuvent pas rester étrangers à ce mode de consommation et c’est pour cela qu’ils ont besoin d’outils de veille tarifaire adaptés à leur métier », explique Fabien d’Aumale, président de Spid Tech.