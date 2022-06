SPIE et le FMET lancent le réseau de charge rapide e-Vadea

SPIE CityNetworks et le FMET, géré par Demeter, vont déployer les premières stations de recharge ultra-rapide pour véhicules électriques dans le cadre du nouveau réseau e-Vadea.

SPIE CityNetworks et le Fonds de modernisation écologique des transports (FMET), géré par Demeter, annoncent donc le lancement d’e-Vadea, un réseau de stations de recharge ultra-rapide. Une première phase de 13 stations sera déployée sur les autoroutes allant du quart nord-est du territoire jusqu’à Bordeaux et Monaco, sur les réseaux APRR et Vinci Autoroutes.

Des bornes d'une puissance pouvant aller jusqu'à 300 kW

« Chaque station comportera jusqu’à 12 points de charge et sera accessible à tout type de véhicule. La vitesse de chargement, grâce à des bornes qui offriront des puissances de 150 et jusqu’à 300 kW, vise à procurer le meilleur service aux utilisateurs en leur permettant de récupérer jusqu'à 300 km d'autonomie en 20 minutes », détaille un communiqué. La maintenance des bornes sera assurée par les équipes de SPIE CityNetWorks.

Soucieux de faciliter le parcours client, l’opérateur ne crée pas une nouvelle carte associée et le paiement s’effectuera par carte bancaire ou badge de recharge.

Diversification

« Ce projet est mobilisateur au sein des équipes SPIE avec la mise en œuvre de nouvelles compétences et expertises métiers qui démontre notre capacité à nous adapter aux nouveaux usages des équipements sur voirie », déclare Luc Sauze, directeur général de SPIE CityNetworks. « Nous sommes ravis de développer avec SPIE la marque e-Vadea au niveau national, qui va permettre d’accompagner concrètement le développement de la mobilité électrique en France. Cette offre indépendante et attractive développée par SPIE a été pensée comme une plateforme ouverte à tous les utilisateurs et opérateurs de mobilité, avec des exigences très fortes de qualité de service », commente pour sa part Philippe Detours, managing partner chez Demeter.