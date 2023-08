Spies Hecker facilite la réalisation des finitions mates

Formulés spécifiquement pour être utilisés sur les systèmes de bases mates hydrodiluables Permahyd 280/285 et Permahyd Hi-TEC 480 de la marque, ainsi que sur les bases mates solvantées Permacron 293/295 ou sur le vernis existant, les systèmes vernis mat 8185 et semi-mat 8170 se complètent pour reproduire les finitions mates OEM de haute qualité et de tous niveaux de brillance.

Ces nouveaux produits utilisent une technologie de pigments mats de taille réduite, qui produit un aspect beaucoup moins gris ou laiteux, et garantit un aspect homogène et uniforme, sans aucune disparité.

Le Permacron système vernis mat a été conçu pour profiter à de multiples utilisateurs. Les peintres qui travaillent régulièrement avec des finitions mates, ainsi que les carrosseries à la recherche d'une solution simple, facile à utiliser, et offrant une large gamme de niveaux de brillance sans avoir à disposer de trop de stock supplémentaire. Par ailleurs, Permacron système vernis mat 8185 et Permacron système vernis semi-mat 8170 peuvent être utilisés sur tous les types de réparation et offrent des temps de séchage jusqu'à 35 % plus courts que les solutions concurrentes existantes, ce qui permet aux carrossiers d'économiser de l'énergie.

Romain Autret, responsable technique Spies Hecker France, déclare : « La demande de véhicules mats est en augmentation, les carrossiers peintres ont donc besoin d'un système facile et fiable. Grâce à notre nouveau système, basé sur la technologie Axalta, avec des vernis inter-mélangeables, les réparations de finitions mates sont un jeu d'enfant – vraiment simples comme bonjour. En mélangeant le Permacron système vernis mat 8185 et le Permacron système vernis semi-mat 8170, les peintres peuvent désormais faire correspondre sans effort les six niveaux de matité utilisés par les constructeurs OEM. »

Les 2 produits Permacron système vernis mat 8185 et semi-mat 8170 sont dès à présent disponibles sur le marché.