Spies Hecker présente son additif plastique Speed-TEC 9260

La nouvelle vidéo de formation Video-TEC de Spies Hecker montre comment l'additif plastique Speed-TEC 9260 génère des réparations plus rapides et plus faciles.

Disponible sur la chaîne YouTube de la marque dans le cadre de la série Vidéo-TEC, la nouvelle vidéo de formation montre aux carrossiers comment l'additif plastique Speed-TEC 9260 permet d’économiser du temps et de l'énergie, et simplifie le processus de réparation des pièces plastiques des véhicules.

José Da Silva Lopes, responsable formation et service technique Spies Hecker France, déclare : « Cette vidéo est un bon rappel pour les carrossiers sur la manière dont ils peuvent effectuer des réparations plus rapides sur les pièces plastique des véhicules avec un additif facile à utiliser et qui nécessite moins d'étapes de processus grâce à notre technologie performante mouillé-surmouillé. » « Les ateliers de carrosserie très occupés n'ont plus à choisir entre un séchage rapide ou une économie d'énergie car l'additif plastique Speed-TEC 9260 procure ces deux avantages en un seul produit, sans qu’il soit nécessaire de pré-apprêter, avec un excellent couvrant et une consommation réduite de la base mate », précise le responsable.

L'additif plastique Speed-TEC 9260 fait partie du système Speed-TEC de Spies Hecker qui est centré sur des temps de traitement extrêmement rapides et une grande efficacité énergétique, avec la flexibilité de sécher à 20 °C et 40 °C. L'additif a été développé pour être mélangé avec l’apprêt Permasolid Speed-TEC HS 5500 et l’apprêt 5550 Permasolid Speed-TEC HS mouillé-sur-mouillé.