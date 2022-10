Sport System, Technifap et Dynatech Formation se réorganisent

Spécialisées dans l'optimisation moteur, le nettoyage de filtres à particules et la formation professionnelle continue les 3 entreprises Sport System, Technifap et Dynatech Formation annoncent un remaniement dans leur direction ainsi que l’étude de nouvelles stratégies de développement.

Avec plus de 60 partenaires, Technifap est le premier réseau français de nettoyage de filtre à particules. Les machines de la marque permettent le nettoyage complet des dispositifs anti-pollution de manière 100% automatisée, en circuit fermé et sans aucun produit chimique. Grâce à son activité l’entreprise entend ainsi proposer une véritable alternative écologique au remplacement de pièces défectueuses. Pour ce faire, la nouvelle direction prévoit la création dans toute la France de plusieurs centres de nettoyages écoresponsables.

De son côté, forte de plus de vingt ans d'expérience et d’une équipe hautement qualifiée composée de motoristes, techniciens et ingénieurs, l’entreprise Sport System est aujourd'hui l’un des leaders de la reprogrammation moteur en France. Depuis sa création en 1999, l'entreprise réalise plus de 4 000 optimisations moteur chaque année. Soucieux des grands enjeux sociétaux actuels, l’entreprise envisage un nouvel axe de développement centré sur les solutions alternatives aux moteurs thermiques. Les prochaines années étant décisives sur le sujet, Sport System étudiera les opportunités qui se distinguent dans ce secteur dès 2023.

Enfin pour sa part, Dynatech Formation propose depuis 2019 des formations professionnelles dans le secteur de l’automobile en collaboration avec Sport System (reprogrammation moteur, conversion éthanol, maîtrise de logiciel et banc de puissance) ainsi qu’un accompagnement pour l’organisation des entreprises, tous secteurs confondus (audit interne, conduite ou accompagnement à la certification et post-certification…). Pour 2023, l’équipe de direction entend poursuivre le développement de formation en e-learning pour un apprentissage simplifié.

Qui sont Sport System, Technifap et Dynatech

Créée en 1999 par deux amis passionnés de sports automobiles, Sport System est aujourd’hui un des leaders de la reprogrammation moteur en France. Spécialisé dans la mise au point moteur, Sport System axe son activité sur le développement et lʼoptimisation du rendement moteur dans les domaines du poids-lourd, de lʼagricole, de l’automobile, des engins spéciaux et de lʼoff-road. Au départ, intégrées en tant que marques de Sport System, Technifap et Dynatech sont devenues des sociétés à part entière en 2019. La première en tant que spécialiste du nettoyage de filtres à particules, la seconde en tant qu’organisme de formation certifié Qualiopi.