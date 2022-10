Spoticar lance deux promotions à l'occasion du Mondial de l'Automobile

Malgré un éventail de quatorze marques, seules trois d’entre elles (DS Automobiles, Jeep et Peugeot) sont présentes au Mondial de l'Automobile pour représenter le groupe Stellantis. Pourtant, même si les constructeurs et les visiteurs se font moins nombreux cette année dans les allées du Parc des Expositions, dans l'esprit commun, un salon demeure un rendez-vous important pour les marques en termes d’annonces commerciales pour attirer de nouveaux clients.

À travers son label de VO multimarque, Spoticar, Stellantis ne propose donc pas une mais deux offres commerciales. En effet, pour l’achat de tout véhicule d’occasion 100 % électriques pendant la semaine du Mondial (17 au 23 octobre), Spoticar offre trois mois de loyer à leur acquéreur. Toutefois, seuls les véhicules d’occasion de moins de 7 ans et de moins de 150 000 kilomètres sont soumis à cette promotion. L’objectif est d’attirer de nouveaux usagers et de les accompagner dans leur transition énergétique. « Face au prix du carburant à la hausse et aux nouvelles réglementations environnementales, l’achat d’une voiture électrique d’occasion devient une solution envisageable », confirme Spoticar.

De plus, à l’issue du Mondial de l'Automobile – qui fermera ses portes le 23 octobre au soir –, et ce jusqu’à fin novembre, Spoticar appliquera dans son réseau, soit 1 200 points de vente, son offre « Achetez maintenant, payer dans trois mois ». Le début du remboursement débutera donc début 2023. Seuls 4 000 véhicules à faibles émissions (100 % électriques et hybrides rechargeables) sont concernés par cette promotion et ce jusqu’à épuisement du stock.