Spoticar lance son offre Trust&Go pour ses véhicules d'occasion

En plus de ses services de livraison à domicile, offres de reprises, contrats de maintenance, (etc.) Spoticar lance une nouvelle solution complète et clés en main. Baptisée Trust&Go, elle propose aux clients de nouvelles fonctionnalités comme un financement de type LOA, un contrat d'extension de garantie ou un contrat d'extension de garantie et d'entretien, ainsi qu'une assurance. Que le véhicule soit thermique, hybride ou électrique, Trust&Go propose deux niveaux de couverture :

Une garantie complète avec le Contrat d’Entretien Premium (CEP) labellisé Spoticar (<4 ans et 60 000 km), une couverture supplémentaire pour le client qui assure un retour en point de vente

L’Extension de Garantie premium labellisée Spoticar (EGVO) (< 7 ans et 150 000 km, kilométrage illimité).

Le client peut également bénéficier d’offres d’assurance automobile dédiées. Enfin, l'offre peut varier entre 2 ans, 3, 4 ou 5 ans, avec ou sans premier loyer majoré.

À noter que la solution Trust&Go remplace les produits Pack Perspectives Occasions chez Peugeot Occasions du Lion et Give me 5 chez Citroën Select.