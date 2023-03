Spoticar propose à son réseau le rachat cash de véhicules

Face à l’inflation des prix des véhicules neufs et leur délai de livraison à rallonge, le véhicule d’occasion est devenu une denrée rare et tous les professionnels de l’automobile convoitent chaque unité. Toutes les stratégies sont employées pour mettre la main dessus. Ainsi, par l’intermédiaire de son label Spoticar, dédiée aux véhicules de seconde main, Stellantis propose désormais à son réseau la possibilité de reprendre des véhicules à des particuliers, sans proposer en contrepartie la vente d’un véhicule. « Cette possibilité offre aux professionnels de renforcer leur sourcing de véhicules, en sécurisant les estimations grâce à la collaboration avec un leader européen sur le sujet, autobiz, et ses logiciels de reprises très innovants, juge Serge Habrant, directeur France du réseau Spoticar. Elle renforce le pouvoir d’attractivité du réseau, en proposant toujours plus d’occasions "pleines d’avenir" ».

Un objectif de 4 000 rachats en 2023

Via les sites de Peugeot, Citroën et Spoticar, les clients peuvent réaliser une estimation tarifaire sur la base des valeurs de marché Autobiz. Ils peuvent ensuite se rendre vers la concession de leur choix pour confirmer l’offre de rachat et ainsi percevoir leur paiement, ou bien opter pour une reprise entièrement à distance (enlèvement du véhicule au domicile et paiement instantané).

Spoticar a lancé ce service il y a quelques semaines auprès d’une cinquantaine de professionnels de son réseau, dont dix groupes de distribution. L’entreprise qualifie les premiers retours sur cette possibilité de rachat « d'encourageants », avec une moyenne de dix transactions par mois par point de vente. Spoticar anticipe un volume de 4 000 rachats cette année.