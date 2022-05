SRA classe les véhicules selon leur coût de remise en état

SRA vient de publier le classement des véhicules et des marques les plus coûteux à réparer selon l’analyse des expertises réalisées en 2021. Tesla et Renault arrivent souvent en tête mais avec un taux d’accidentologie bien différent.

De manière inédite, SRA vient de publier sur sa page LinkedIn des graphes qui montrent le classement des marques et des modèles de véhicules les plus couteux en termes de réparation carrosserie. Un palmarès qui a été établit à partir des expertises opérées sur l’ensemble de l’année 2021. Les graphes se basent sur une base 100 équivalent à la moyenne du segment des véhicules de moins de 6 ans avec les fréquences les plus élevées (pondérées à la représentativité de chaque modèle) pour les sinistres de collision (circulation et stationnement), hors vol, vandalisme, catastrophe naturelle et bris de glace.

Comme le montre les graphes ci-dessous, la Renault Clio V reste le véhicule le plus couteux à remettre en état sur le segment B (+ 15,7 % de la moyenne du segment).

Sur le segment M1, c’est la Mercedes Classe A IV qui remporte la palme (+ 38,3 %). La première Française, la Renault Mégane IV, arrive en 4eme position (+ 4,8 %).

Sur le segment M2, Tesla Model 3 arrive en tête des coûts (+ 23,1 %). Renault Talisman prend la troisième position (+ 5,2 %).

Sur le segment H1, Tesla Model S arrive en tête des coûts (+ 40,9 %).

Sur le segment SUV-H2, Tesla Model X arrive en tête des coûts (+ 38,4 %).

Sur le segment SUV-B, Renault Captur phase II arrive en tête des coûts (+ 6,9 %).

Sur le segment SUV-M1, Hyndai Tuscon II arrive en tête des coûts (+ 13,2 %). La première française, Peugeot 3008 II se classe 4eme (+ 3,4 %).

Sur le segment SUV-M2, BMW X3 III arrive en tête des coûts (+ 29 %). La première française, Renault Koleos se classe 12eme pour un coût de réparation moindre que la moyenne (- 2,6 %).

Sur le segment SUV-H1, Mercedes GLS Coupé arrive en tête des coûts (+ 47 %).

Ce palmarès des véhicules les plus couteux à réparer est bien entendu à mettre en perspective avec leur part d’accidentologie. Si Tesla reste la seconde marque le plus couteuse en réparation (+ 61,1 %), derrière Porsche (+ 131,9 %), elle ne représente que 0,3 % des expertises.

Renault qui représente 20,1 % des expertises, affiche des coûts de réparation de son parc accidentés globalement de + 3,4 %. Avec 18 % des expertises, Peugeot reste dans la moyenne des coûts.