Semaine des services de l'automobile et de la mobilité : venez découvrir les activités du Garac

Pour sa huitième participation et en tant que partenaire depuis sa création, le Garac propose différentes découvertes aux jeunes et aux prescripteurs d’orientation lors de la Semaine des services de l'automobile et de la mobilité (SSAM) qui aura lieu du 28 janvier au 4 février 2023.

Collégiens, lycéens, étudiants, prescripteurs d’orientation sont invités par le Garac à s’informer sur les métiers des services de l’automobile et de la mobilité durant la semaine dédiée (SSAM), initiée par l’Anfa au niveau national du 28 janvier au 4 février 2023.

Le programme de la semaine sur le site d’Argenteuil

Lundi 30 janvier. Les métiers de la vente de pièces avec AAG à 9 heures et à 10 h 30. Les véhicules hydrogènes avec la compagnie de taxis Hype de 10 heures à 16 heures : simulateur de préparation automobile en réalité virtuelle avec la société Vive.

Mardi 31 janvier. L’hydrogène pour les véhicules de course : mission H24 avec l’ACO. Les contraintes environnementales et leurs conséquences sur les services de l’automobile et de la mobilité. Les start-up de la mobilité avec Mobilians et 9 start-up. Les carrières dans les centres-autos avec Midas et Norauto. La vente et le digital avec Auto Hero. Visite du showroom Vinfast à Paris.

Mercredi 1er février. La huitième Girl’s day. Matinée en atelier réservée aux candidates filles. Accueil par des élèves filles du Garac et par des entreprises (Stellantis, BMW, Scania, groupe Vauban, RRG, VGF). Les métiers du VI avec Scania. Technologies deux-roues avec Piaggio. Aménagement de véhicules avec Piaggio VUL. La maintenance des véhicules de transport routier avec Mercedes Truck.

Jeudi 2 février. Technologies et métiers du pneu avec le Syndicat du pneu. L’importance du technicien diagnostic avec le groupe Rousseau. Les Adas sur le VI avec la société Texa. L’outil diagnostic et ses dernières évolutions avec la société Helle. Show de Stunt en moto électrique et prévention moto

Vendredi 3 février. La colorisation instrumentale et le spectophotomètre en peinture avec le Sipev. Le métier de conseiller à distance avec Dekra. Mini stage en atelier VI. Les métiers du VI avec Scania.

Portes ouvertes samedi 28 janvier de 9 heures à 16 heures à l’antenne du Garac sur le site de Guyancourt (BTS MCO, BTS NDRC, TFE réceptionnaire AV, licence 0MSA et ingénieur) et samedi 4 février au Campus national d’Argenteuil de 9 heures à 12 heures sur l’ensemble des formations dispensées. Inscriptions ici.

Toutes les autres activités doivent faire l’objet d’une inscription préalable par mail vlepennec@garac.com ou par téléphone : 01 34 34 37 44.