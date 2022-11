Standox s’attaque à la problématique des vernis teintés

Pour accompagner au mieux les peintres qui peuvent rencontrer des difficultés à reproduire ces peintures aux teintes intenses, profondes et vives, Standox a publié, sur son site, une nouvelle vidéo traitant des spécificités de mise en œuvre des vernis teintés qui rentrent dans la composition des peintures « tri-couches » au catalogue de plusieurs fabricants de peinture.

« Standox, c’est l’art du métier et cela consiste à travailler de manière à ce que la réparation peinture soit totalement invisible une fois terminée », explique José Da Silva Lopes, responsable formation et service technique Standox France. « Standox a mis au point un processus de réparation spécial pour la réparation des véhicules arborant des couleurs à effet obtenues à partir de vernis teintés. Grâce à ce processus spécial, les teintes à effet intenses et vives peuvent être reproduites avec précision. Le vernis teinté fait ressortir les nuances de couleur intenses et profondes ce qui est une condition préalable pour réaliser une réparation invisible. Les défis que posent ces teintes spéciales et la manière dont ceux-ci peuvent être relevés sont clairement démontrés dans la vidéo. »

Cette dernière vidéo rejoint la famille de video de formation en ligne « Standovision » qui sont conçus pour faciliter le travail des carrossiers en leur procurant des instructions d’application simples, précises et très accessibles sur les méthodes de réparation quotidiennes.

Comme le montre le rapport mondial Axalta sur la popularité des couleurs automobiles, les rouges très chromatiques et en particulier les bleus sont de plus en plus populaires. Ces teintes aux effets très intenses et vifs créent une nouvelle tendance dans le parc automobile européen. Standox a mis au point un procédé de réparation spécifique pour s'adapter à la couleur et à l'effet profond de ces nuances très brillantes en utilisant une solution de vernis teinté.