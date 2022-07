Star Service étoffe sa flotte de 200 véhicules électriques

Déjà récompensé par la plateforme Ecovadis pour sa démarche RSE, Star Service, spécialiste de la distribution urbaine, notamment du dernier km, poursuit sa démarche de verdissement de sa flotte et annonce l’acquisition de 200 nouveaux véhicules électriques, majoritairement des VUL, à savoir des Citroën ë-Jumpy.

Le Citroën ë-Jumpy en vedette

« Doté d’une autonomie de plusieurs centaines de kilomètres et d’une capacité de chargement de 6,6 m3 (avec une charge utile allant jusqu’à 1 275 kg), l’utilitaire a fait l’objet de tests sur route à Paris et sera déployé dans plusieurs agglomérations françaises. D’ici à fin 2022, ce sont près de 180 Citroën ë-Jumpy qui serviront aux livraisons de l’expert de la logistique urbaine », détaille un porte-parole de Star Service, qui rappelle que la flotte de l’entreprise est déjà composée de véhicules électriques (Renault Kangoo ZE, Nissan eNV-200, par exemple), au GNV, ou encore de triporteurs et de modèles à la norme Euro 6. Pour les infrastructures et les services de recharge électrique, Star Service maintient sa confiance à Bump.

L’enjeu clé des livraisons en centre-ville

Cette flotte responsable est destinée aux e-commerçants pour la livraison de colis mais aussi aux acteurs de la grande distribution et de la restauration. Cela répond également aux attentes des consommateurs, eux aussi soucieux de l’impact de leurs commandes sur l’environnement.

« Face à l’augmentation des livraisons en centre-ville, l’utilisation de véhicules propres est un enjeu majeur pour nos clients et les collectivités. Chez Star Service, nous menons une politique RSE ambitieuse et concrète depuis de nombreuses années déjà. L’acquisition de cette flotte responsable s’inscrit dans notre démarche globale en faveur d’un modèle environnemental, social et sociétal engagé », souligne Renaud Amory, directeur général de Star Service.