Start-ups de la mobilité : l'Alliance des Mobilités change son identité visuelle au sein de Mobilians

La branche des nouvelles mobilités de Mobilians (ex CNPA), baptisée Alliance des Mobilités depuis trois ans, adopte son identité visuelle en lien avec ce changement. Pour rappel, cette branche de Mobilians représente aujourd'hui plus de 100 startups adhérentes désormais.

Transformer la filière de l'intérieur

"Quand nous avons créé l'Alliance des Mobilités au sein du CNPA (devenu Mobilians) il y a presque trois ans maintenant, certains d’entre vous m’avaient interrogé sur l’opportunité de raccrocher les startups de la mobilité aux métiers historiques de l’automobile", explique président de Klaxit et l'Alliance des Mobilités. Valait-il mieux transformer la filière de l’intérieur ou de l’extérieur ?" Et d'ajouter : "Trois ans plus tard, le CNPA a tenu ses promesses et continue à se transformer à une vitesse rapide pour répondre aux enjeux climatiques et sociaux. Quelle n’est pas aujourd’hui ma fierté que les 250 grands électeurs représentant tous les métiers historiques aient choisi à 98% un patronyme librement inspiré de notre Alliance des Mobilités : Mobilians".